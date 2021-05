The one with the celebs and the money: ‘Friends’ was altijd al een goudmijn, reünie moet er een goudbérg van maken

Volledige sets werden vanonder het stof gehaald, tal van beroemdheden werden opgetrommeld en voor de gages werd niet op een nulletje meer of minder gekeken. Kosten nog moeite werden gespaard voor de langverwachte reünie van de populaire Amerikaanse sitcom Friends , die vandaag wordt uitgezonden in de VS. Bijna 27 jaar na de eerste aflevering blijft het programma een goudmijn en er zit een volledig nieuwe generatie te wachten om het wel en wee van Monica, Ross, Rachel, Chandler, Phoebe en Joey te ontdekken.

Na 17 jaar on a break te zijn geweest, is het eindelijk zover. De lichten in het iconische paarse appartement in New York City gaan weer aan en Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow ...