De felle commotie over de terugdraaiende teller doet veel mensen afzien van de plaatsing van zonnepanelen. “Mensen zijn door de berichten van de voorbije maanden zeer wantrouwig geworden”, klinkt het bij installateurs. In vergelijking met 2019 daalde het aantal installaties met 60 procent.

De eerste 4 maanden van dit jaar zijn er volgens weliswaar nog voorlopige cijfers in totaal 7.561 nieuwe zonnepaneleninstallaties geïnstalleerd, gemiddeld zo’n 1.900 per maand. Dat is een schijntje in ...