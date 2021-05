Wonderinvaller nekt Sebastiaan Bornauw: FC Keulen verliest cruciaal duel

In de heenwedstrijd om het behoud/promotie heeft FC Keulen woensdagavond verloren van tweedeklasser Holstein Kiel met 0-1. Zaterdag volgt de return in Kiel.

Keulen, met Sebastiaan Bornauw de hele wedstrijd tussen de lijnen, zag hoe invaller Simon Lorenz (59.) nauwelijks een handvol seconden nodig had om het enige doelpunt tegen de netten te knikken.

Keulen promoveerde in 2018-2019 weer naar de Bundesliga. Holstein Kiel kwam voor het laatst in 1963 uit op het toenmalige hoogste niveau in Duitsland. Kiel, verrassend halvefinalist in de DFB Pokal, had in het competitieslot zijn lot in eigen handen voor een rechtstreeks promotieticket, maar moest na een nul op zes kampioen Vfl Bochum en Greuther Fürth voor zich dulden.

Ook vorig jaar eindigde Kiel derde en speelde het barrages om de promotie. Kiel moest toen zijn meerdere erkennen in Werder Bremen, dat dit seizoen niet wist te ontsnappen aan degradatie naar tweede klasse.