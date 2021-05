De hofleveranciers van de Rode Duivels: aan hun kippen, groenten en hesp van 200 euro per kilo zal het niet liggen komend EK

Vanaf maandag strijken de Rode Duivels neer in het oefencentrum van Tubeke en beginnen de laatste voorbereidingen op het EK voetbal. Daar krijgen ze niet zomaar eender welk bordje pasta voorgeschoteld na de training. “Onze beste sjotters hebben het beste eten en drinken nodig”, zegt kok Bartel Dewulf, die vaak met bondscoach Roberto Martinez tot in de verste uithoeken van Vlaanderen naar de beste eitjes, groenten of stukken vlees ging zoeken. “Soms met onze laarzen aan tot op de akker.” Zij kozen de hofleveranciers van de Rode Duivels.