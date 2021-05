Stafchef Defensie Michel Hofman over rechts-extremisme in Belgisch leger: “We hebben bewezen dat we het probleem kunnen vatten”

Het feit dat Defensie Belgische militairen met mogelijke banden met het extreemrechtse milieu kan identificeren, bewijst dat het leger “het probleem heeft kunnen vatten”. Dat zei stafchef Michel Hofman woensdagavond in Terzake, waar hij tekst en uitleg kwam geven bij de zaak-Jürgen Conings. Dat de gezochte militair vorige week zware wapens van Defensie kon meenemen ondanks zijn reputatie, is een “samenloop van zeer ongelukkige omstandigheden die wij nooit hebben of zouden hebben geanticipeerd”, klonk het.

Politie en Defensie zoeken nu al meer dan een week naar Jürgen Conings, de geradicaliseerde korporaal die vorige week maandag wapens meenam uit een depot van Defensie en in verschillende brieven dreigementen uitsprak tegen de overheid, de virologen en zijn werkgever. Sindsdien is hij spoorloos.

Vooral het feit dat de man toegang kreeg tot een wapendepot van Defensie terwijl hij eerder al een tuchtsanctie kreeg voor zijn extreemrechts gedachtegoed en zelfs op een lijst van het orgaan voor de dreigingsanalyse Ocad stond, roept vragen op. Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) moest het woensdag komen uitleggen in de Commissie Landsverdediging van de Kamer en verklaarde dat de informatie rond Conings wel behandeld is binnen de militaire inlichtingdienst ADIV, maar niet verder is doorgestroomd binnen de hiërarchie.

Michel Hofman, de stafchef van het leger, wijst voorlopig niemand met de vinger. “Er is nog altijd een operatie lopend om Conings terug te vinden. Ik denk dat dat de grootste bezorgdheid is: dat we hem levend vinden en dat er geen slachtoffers gemaakt worden”, zei hij woensdagavond in Terzake. Hofman benadrukte wel dat het wellicht om een “gedeelde verantwoordelijkheid” gaat, die mogelijk te maken heeft met “de manier waarop de informatiestromen binnen het ADIV verlopen”. Maar de militaire inlichtingendienst heeft wél actie ondernomen met de informatie die ze over Conings kreeg, beklemtoonde de stafchef. Ook de eenheid van de geradicaliseerde korporaal heeft ingegrepen, in 2019 al, door de man een disciplinaire straf op te leggen, klonk het.

Elf militairen toegang ontzegd

Intussen heeft Defensie elf militairen die door de inlichtingendiensten gevolgd worden wegens banden met het extreemrechtse milieu de toegang tot wapendepots en andere gevoelige plaatsen ontzegd. Er worden in totaal 28 militairen in het oog gehouden voor extreemrechtse sympathieën. Dat is voor Hofman het teken dat Defensie “het probleem kan vatten”. “Wij hebben de mensen geïdentificeerd die eventueel extremistische ideeën of ideologieën volgen”, zei hij. Wat er met Conings is gebeurd “is een samenloop van zeer ongelukkige omstandigheden die wij nooit hebben of zouden hebben geanticipeerd.”

Over de dreiging die de gezochte militair op dit moment nog vormt, kon Hofman weinig kwijt. “Ik kan alleen vaststellen dat hij nog altijd gewapend is en nog niet gevonden is, maar hij heeft ook nog geen slachtoffers gemaakt”, zei hij. “Ik kan mij alleen maar aanlsuiten bij wat de procureur (van het federaal parket Frédéric Van Leeuw, red.) gezegd heeft: ‘zoek iemand in vertrouwen en geef u over’. Uiteraard moeten wij hem en zullen wij hem behandelen met alle rechten die hij in zo’n geval heeft.”