Pierre Van Damme: “Volledig stoppen met Johnson & Johnson-vaccin zou 6 tot 8 weken vertraging in vaccinatiecampagne betekenen”

België dient het coronavaccin van Johnson & Johnson (voorlopig) enkel nog toe aan mensen ouder dan 40 jaar. Volgens vaccinoloog Pierre Van Damme is het niet nodig om net als Denemarken volledig te stoppen met het gebruik van dat vaccin.

“Het is cruciaal om in een pandemie alle beschikbare vaccins zo goed mogelijk te gebruiken, en tegelijk de risico’s voor de bevolking zo veel mogelijk te beperken”, aldus Van Damme in ‘Terzake’. “We weten dat die speciale tromboses voorkomen. We moeten ze opvolgen en zo snel mogelijk detecteren, maar overlijdens vallen niet volledig te vermijden. De voordelen voor mensen jonger dan 40 jaar zijn heel duidelijk. Ook rekening houdend met de risico’s is het een ongelofelijke meerwaarde voor de volksgezondheid.”

Een volledig stop is volgens Van Damme dan ook geen goed idee. “We kunnen niet toelaten dat onze hele vaccinatiecampagne enorme vertraging oploopt door een bepaald vaccin niet meer te gebruiken. Als we volledig stoppen met Johnson & Johnson, dan verliezen we 6 tot 8 weken. Vertraging zou trouwens ook meer ziektegevallen en overlijdens in die periode betekenen”, aldus Van Damme.

Een finale beslissing over het gebruik van de Johnson & Johnson-vaccins moet volgens Van Damme op politiek niveau genomen worden. Ons land heeft advies gevraagd aan het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA. “Dat zal er over 1 of 2 weken zijn”, aldus Van Damme.