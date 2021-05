Romelu Lukaku neemt na topseizoen afscheid van Antonio Conte bij Inter: “Ik ben jou veel verschuldigd”

Antonio Conte leidde Inter naar de eerste landstitel sinds 2010, maar de vurige Italiaan stapte woensdag op als trainer van Romelu Lukaku. Tot spijt van de Rode Duivel.

LEES OOK. Slecht nieuws voor Romelu Lukaku: Antonio Conte stapt op bij Inter door financiële problemen (maar krijgt zelf 7 miljoen)

Lukaku ontpopte zich onder Conte tot een échte wereldspits. Vorig seizoen leidde dat tot een tweede plek in de Serie A en de finale van de Europa League. Dit jaar was het wel raak, met de eerste ‘scudetto’ in meer dan tien jaar. Lukaku was de cruciale schakel van Conte, met 24 doelpunten en 10 assists, en dus nam de Rode Duivel met veel spijt afscheid.

“In 2014 spraken we voor de allereerste keer en sindsdien hebben we een hechte band”, reageerde ‘Big Rom’ op het afscheid van Conte. “We hadden verschillende keren kunnen samenwerken, maar alleen god weet waarom het niet vroeger gebeurde. Je kwam op het beste moment en hebt mij in essentie veranderd als speler. Sterker gemaakt, op mentaal vlak. En nog belangrijker: we hebben samen gewonnen. Dat is ook het enige dat telt voor jou en ik ben blij dat ik jou heb gehad als trainer. Ik zal jouw principes meenemen voor de rest van mijn carrière. Zoals fysieke voorbereiding, mentaliteit en de drive om te winnen. Het was een plezier om voor je te mogen spelen. Bedankt voor alles was je hebt gedaan. Ik ben jou veel verschuldigd.”

De financiële problemen bij de Nerazzurri zouden aan de basis liggen van de breuk. De Italiaanse kampioen zal komende zomer vooral geld moeten ophalen en Conte zou daarin een onvermijdelijke verzwakking van zijn team zien.

“De club zou bijna 100 miljoen moeten ophalen”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Het is moeilijk voor te stellen dat dat zou lukken zonder minstens één grote speler te verkopen.”

Sky Italia-journalist en transfergoeroe Fabrizio Romano heeft het over een som van 80 miljoen euro. Spelers als Lautaro Martinez, Ashraf Hakimi en dus ook Romelu Lukaku worden genoemd als noodgedwongen potentiële vertrekkers. Zeker als ‘zijn’ coach Conte er niet meer is.