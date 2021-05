Rechts-extremist (50) die dweept met Jürgen Conings aangehouden voor bedreigen van Marc Van Ranst: “We zullen verder oprukken”

Sint-Niklaas -

De vijftigjarige Koen J. uit Sint-Niklaas is door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden voor bedreigingen tegen viroloog Marc Van Ranst. Dinsdag werd hij al als vermist gemeld door zijn vriendin die vreesde dat hij “domme dingen” ging doen. Koen J. is een bekend gezicht in het extreemrechtse milieu, zo blijkt uit onze research. Marc Van Ranst zelf reageert intussen vanuit zijn safehouse: “Koen J.? Nog nooit van gehoord, maar die neonazi’s lijken ook allemaal zo op elkaar.”