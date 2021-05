Wordt Colin Coosemans de nieuwe Frank Boeckx van Anderlecht? “Hij heeft meer honger”

Anderlecht heeft een nieuwe derde doelman. Colin Coosemans (28), die transfervrij overkomt van AA Gent, moet Van Crombrugge en Verbruggen naar een hoger niveau pushen. Opvallend: Coosemans speelde de afgelopen drie seizoenen maar zes officiële matchen voor Gent, maar hij wil bij RSCA de nieuwe Frank Boeckx worden. From zero to hero. “Colin begint als underdog, maar hij kan verrassen.”