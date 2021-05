Na 21 penalty’s mist de doelman: Villarreal wint de Europa League na adembenemende strafschoppenreeks tegen Manchester United

Villarreal heeft na strafschoppen de Europa League gewonnen. Na 120 minuten stond het 1-1 na goals van Moreno en Cavani, waarna een doldwaze penaltyreeks voor de beslissing zorgde. United-doelman David De Gea was de schlemiel. Hij miste bij 11-10. Villarreal-coach Emery wint zo z’n vierde Europa League.

Na een korte studieronde werden de waardeverhoudingen in het Poolse Gdansk snel duidelijk. Manchester United, de gedoodverfde favoriet, nam de regie van de wedstrijd meteen in handen. Villarreal leek aanvankelijk wat onder de indruk van de omstandigheden, maar liet zich in zijn eerste Europese finale niet kennen. De Gele Duikboot, of El Submarino Amarillo zoals dat in het Spaans zo mooi klinkt, verkocht zijn vel duur en ging stevig in de duels. Dat resulteerde in veel overtredingen. Ook Cavani liet zich ertoe verleiden. Maar dat zal de United-spits zich beklaagd hebben, want na een overbodige overtreding van de Uruguayaan was het prijs voor Villarreal. Parejo met de perfecte vrije trap, de onvermijdelijke Gerard Moreno met de openingstreffer. De underdog op voorsprong. Voor Moreno was het zijn zevende doelpunt in deze Europa League.

Foto: AFP

Wapens uitgeschakeld

Hier had United niet op gerekend. Een echte reactie bleef evenwel uit. De sterren gaven niet thuis. Bruno Fernandes speelde een onzichtbare wedstrijd en ook Cavani en Rashford waren in de eerste helft ongelukkig in hun acties. Alle lof ook voor Villarreal, want het mocht er dan wel niet mooi of academisch uitzien, het tactisch plannetje van Emery zat wel perfect in elkaar. Geholpen door de voorsprong trokken de Spanjaarden een laag blok op en namen ze alle ruimte in de rug weg, waardoor het grootste wapen van United uitgeschakeld werd: de snelheid van Rashford en Greenwood. Solskjaer moest met een oplossing komen.

Kort na rust kwam United zeer goed weg toen Bruno Fernandes Carlos Bacca ternauwernood van een goal hield. Aan de overkant riep United om een strafschop na een vermeende overtreding van Pedraza, maar kreeg die niet. De woede ging echter snel liggen, want drie minuten later hingen de bordjes plots weer in evenwicht. Een gekraakt schot belandde voor de voeten van Cavani en El Matador laat zulke kansen niet liggen.

Geen grote kansen

De 1-1 leek de adem van de Spanjaarden af te snijden, want ze kwamen er helemaal niet meer uit. United rook bloed en drukte zijn prooi achteruit. Het ontbrak hen echter aan de juiste tempoversnellingen om de boel open te breken. Wondersaves moest Villarreal-doelman Rulli niet uit zijn mouwen schudden. Verlengingen waren een logisch gevolg.

Daarin zagen we plots een beter Villarreal. De Spanjaarden leken hun tweede adem gevonden te hebben en trokken in de aanval, maar ook bij hen ontbrak het echter aan dat vleugje genie dat voor de beslissing kon zorgen.

In de tweede helft van de verlengingen zat iedereen door zijn beste krachten heen en werd er niet al te veel meer gevoetbald. Even was het nog spannend toen de VAR een mogelijke handsbal in de zestien van United ging checken, maar die gaf uiteindelijk geen krimp. Zo kregen we uiteindelijk niet één, maar wel 22 (!) strafschoppen. Uiteindelijk was David De Gea de schlemiel. Hij miste, waardoor Villarreal zijn eerste trofee uit de clubgeschiedenis mag vieren.

Door de zege van Villarreal is Racing Genk geen reekshoofd in de derde Champions League-voorronde.

Foto: Pool via REUTERS