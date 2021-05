Rezaei, Openda en Dennis mogen beschikken bij Club Brugge

Terwijl Club Brugge voor het eerst aan tafel gaat met Philippe Clement, trancheert het ook in de dossiers van enkele verhuurde spelers. Kaveh Rezaei (28) zal alvast nooit meer in Club-shirt te zien zijn. De Iraanse spits ligt nog één jaar onder contract, maar kreeg na een tegenvallend seizoen bij Charleroi te horen dat hij mag beschikken. In de zomer van 2018 kostte hij nog 5 miljoen euro, nu is hij sportief en boekhoudkundig afgeschreven.

Ook Loïs Openda (21) gaat niet meer aan de slag op Jan Breydel. De Luikenaar speelde een sterk seizoen in Arnhem en dwong Europees voetbal af. Het liefst wil Openda bij Vitesse blijven, maar de nummer vier uit Nederland – Vitesse gaat de Conference League in – heeft alleen maar geld om de Belgische spits te huren. Club heeft het laatste woord en kan ook nog besluiten hem aan een andere club te verkopen. Openda heeft nog een contract tot 2023.

Emmanuel Dennis (23) tot slot keert met een grote onvoldoende terug van zijn Bundesliga-avontuur bij FC Keulen. De Nigeriaan kon geen enkele keer scoren in de competitie en ontbreekt al wekenlang in de selectie. Gisteren verloor Keulen de heenmatch van de barrages om het behoud tegen Holstein Kiel (0-1). Dennis heeft nog een contract tot 2022 bij Club, maar is niet langer gewenst in het Belfius Basecamp.