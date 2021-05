“Zinedine Zidane stapt op bij Real Madrid”

Zinedine Zidane stopt met onmiddelijke ingang als trainer bij Real Madrid. Dat berichtten verscheidene Spaanse media woensdagavond. Na het mislopen van de titel bleef Real dit seizoen zonder prijs achter.

De geruchten over een vertrek van Zidane doen al langer de ronde. Hij sloot het seizoen zonder prijs af en gaf al openlijk toe zelf te twijfelen aan zijn toekomst bij de Koninklijke. “Ik zal de komende dagen rustig met de club spreken, maar niet nu. We zullen zien in de komende dagen,” verzekerde Zidane, die het seizoen afsloot zonder prijs.

Ondanks dat zijn speler aandrongen op een verlengd verblijf van Zizou, zou hij gisteren zijn beslissing dan meegedeeld hebben aan het bestuur van de Koninklijke. Voor Zidane komt er zo een einde aan zijn tweede ambtstermijn in Madrid. In tegenstelling tot zijn eerste, waarin hij onder meer drie keer de Champions League won, was zijn tweede periode in Madrid net iets minder succesvol. Toch leidde hij Real uiteindelijk naar een Spaanse titel en een Supercup.

Het gonst ondertussen van de geruchten over een mogelijke opvolger. Zo worden Massimiliano Allegri en Raul al wekenlang in verband gebracht met de job. En na het vertrek van Antonio Conte bij Inter, komt ook de Italiaan opnieuw in de dans.