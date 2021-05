Negen doden bij schietpartij in Californië

Bij de schietpartij woensdag in het Amerikaanse San José, in de deelstaat Californië, zijn negen doden gevallen. Dat meldt de lokale politie. Ook de schutter is dood. Hij zou na de schietpartij zelfmoord gepleegd hebben, zo meldt politiewoordvoerder Russell Davis. Eén persoon ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De schietpartij vond plaats in een site van de openbaarvervoermaatschappij VTA. Het gaat om een plaats waar verschillende treinstellen worden gestald en waar onderhoud plaatsvindt. VTA-werknemers zijn bij de slachtoffers. Ook de schutter zelf was werknemer bij de maatschappij.

Volgens Amerikaanse media zou de schietpartij plaatsgevonden hebben tijdens een vakbondsvergadering. Over het motief van de dader is nog geen duidelijkheid. De gouverneur van Californië Gavin Newsom hekelde woensdag in een reactie het wapengeweld in de Verenigde Staten. “Er moet dringend iets veranderen”, zei Newsom. De Amerikaanse president Joe Biden sprak in een mededeling van een “verschrikkelijke tragedie”. Hij heeft de “treurige plicht” om nog maar eens de vlaggen halfstok te laten hangen, klonk het. De president herinnerde aan meerdere dodelijke schietpartijen de voorbije weken in de VS en zal bij het Congres aandringen op maatregelen, om de “epidemie van wapengeweld” te stoppen. “Het is genoeg”, aldus Biden.