Eerste vaccin-miljonair: vrouw in Ohio miljoen rijker met dank aan haar coronaprik

De Amerikaanse staat Ohio heeft zijn eerste vaccin-miljonair. Een vrouw uit de buurt van Cincinnati won woensdag als eerste de ‘Vax-a-Million’-loterij, waar de inwoners van Ohio alleen aan kunnen meedoen als ze gevaccineerd zijn. Een andere winnaar was een tiener uit de regio Dayton, die zijn volledige studie van de staat vergoed krijgt.

De loterij is een poging van de overheid om de vaccinatiegraad te verhogen, meldt The Washington Post. En volgens de Republikeinse gouverneur Mike DeWine is de actie een groot succes. Met ongeveer 45 procent van de bevolking die een eerste prik heeft gehad, ligt Ohio onder het landelijk gemiddelde. Maar dat percentage zou volgens het gezondheidsministerie van de staat hoe dan ook lager zijn geweest als de loterij niet in het leven was geroepen.

Tot maandag hadden zo’n 3 miljoen inwoners zich voor de loterij ingeschreven. De komende weken zullen nog vier mensen blij gemaakt worden met een miljoen dollar en nog eens vier jongeren krijgen een volledige studiebeurs.

DeWine heeft na bekendmaking van zijn loterijplan behalve lof ook veel kritiek gekregen. Sommige politici, zowel Democraten als Republikeinen, vinden het verspilling van publiek geld, dat veel beter op een andere manier ingezet had kunnen worden om de coronacrisis te bestrijden. Het Witte Huis prijst de actie.

Ook in andere delen van het land proberen de overheden mensen te stimuleren om een prik te laten zetten. Zo kunnen gevaccineerden in de stad Memphis een auto winnen en zijn er ook in andere staten loterijen georganiseerd.