Tienduizenden mensen op de vlucht voor vulkaanuitbarsting in Goma

De autoriteiten hebben donderdag de evacuatie bevolen van een deel van de Oost-Congolese stad Goma, die getroffen wordt door een uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan. De dodentol steeg al naar 32. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen uit de stad.

Eerder deze week is als gevolg van een van de naschokken een drie verdiepingen tellend gebouw deels ingestort. Daarbij zijn zeker zeven zwaargewonden gevallen, meldt de politie. Daarnaast duiken hier en daar in de stad, en ook net over de grens met Rwanda, smalle scheuren op waarvan er in Goma zeker één enkele honderden meters lang is.

Zeker zeventien dorpen werden deels of helemaal verwoest door de lava, hulporganisaties schatten dat tussen de 900 en 2.500 vernield zijn. Dat betekent dat zeker 5.000 woningen dakloos geworden zijn. Verschillende wegen zijn beschadigd na de passage van de lavastroom.

De meeste mensen overleden tijdens het vluchten voor de lavastromen, die meerdere huizen opslokten en het omliggende gebied vulden met giftige gassen. Zeven mensen zijn overleden door lava en vijf zijn gestikt in de gassen van het gesmolten gesteente. De mensen die stikten liepen over afgekoelde lava.

De vorige uitbarsting van de Nyiragongo dateert van 2002. Toen kwamen honderd mensen om het leven.

Foto: REUTERS

Foto: via REUTERS