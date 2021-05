Welke gevolgen heeft het vertrek van Zidane voor Eden Hazard? En duwt Conte ook Romelu Lukaku naar de uitgang bij Inter?

Con te partiro, zong Bocelli ooit. Met jou vertrek ik. Zou het dat zijn geweest wat Romelu Lukaku (28) gisteravond naar Antonio Conte (51) whatsappte toen hij te horen kreeg dat zijn coach vertrekt bij Inter? Conte was de man die Lukaku naar Milaan lokte en Big Rom naar de top van zijn kunnen stuwde. Zijn vertrek lijkt ook de deur voor een transfer van Lukaku open te zetten. In Londen kijken ze likkebaardend toe. Ondertussen trok Zidane in Madrid een deur achter zicht.