Mag een baby of peutertje bij z’n ouders in bed slapen? Kind & Gezin raadt het niet aan, en daar zijn sommige ouders en psychologen verbolgen over. “Want uit pure vermoeidheid doen ouders het toch, maar in gevaarlijkere omstandigheden.”

Op z’n eigen kamer in een bedje, bij mama en papa in het grote bed, in een co-sleeper, in een slaapzak, met of zonder deken? Waar en hoe jonge kinderen slapen blijft meer dan ooit een groot punt van discussie ...