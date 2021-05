Marc Van Ranst roert zich in groep voor aanhangers van Jürgen Conings: “Dat was niet slim”

Marc Van Ranst heeft zich in de nacht van dinsdag op woensdag laten horen in een groep met aanhangers van de voortvluchtige militair op chatapplicatie Telegram. Dat meldt VRT NWS.

De aanwezigheid van de viroloog zorgde meteen voor opschudding op het chatkanaal. “Ophoepelen”, schrijft iemand. Van Ranst reageert op zijn beurt: “Ik dacht eens te komen scouten om te kijken welke creativiteit er hier opborrelt. Ik moet zeggen, ik ben teleurgesteld.” Olie op het vuur bij de vele Jürgen Coning-fans. “Kick die trol eruit man.” Van Ranst: “Niveau nihil, maar ja, wat hadden we verwacht van een groepje terroristenondersteunders (sic).”

De viroloog liet aan VRT weten dat zijn aanwezigheid in de groep niet het beste idee was. “Dat was niet slim”, klinkt het.