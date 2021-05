Maaltijdcheques van Sodexo nu ook te gebruiken voor geleverde maaltijden

Het is voortaan mogelijk om aan huis geleverde maaltijden te betalen met maaltijdcheques. Althans voor wie bestelt bij takeaway.com en een maaltijdchequekaart heeft van Sodexo. Beide bedrijven werken daarvoor samen, zo hebben ze donderdag aangekondigd.

De dienst is volgens een persbericht beschikbaar in 1.300 restaurants in België, en daar zullen er nog bijkomen.

Wie op takeaway.com bestelt, kan filteren op restaurants die de dienst aanvaarden. Bij het betalen kunnen ze dan hun Sodexo-maaltijdchequekaart toevoegen. De bevestiging gebeurt via een sms-code.

Leveringskosten vallen erbuiten

De kaart kan wel alleen gebruikt worden om het eten zelf te betalen, de leveringskosten vallen erbuiten en moeten op een andere manier betaald worden. Maar de betrokkenen verzekeren dat dat allemaal heel vlot gaat.

“Telewerk heeft een enorme impact gehad op onze eetgewoontes en heeft de manier waarop we lunchen veranderd”, luidt het bij Sodexo. “We willen onze klanten eenvoudige en flexibele opties bieden voor hun maaltijden.”

Uit een onderzoek van de twee partners bij duizend Belgen blijkt dat bijna drie kwart van hen wel eens online maaltijden bestelt. Zes op de tien doen dat nu vaker dan voor de coronacrisis.

Beide bedrijven zullen de dienst in de loop van het jaar ook in andere landen aanbieden, waaronder Frankrijk, zo zeggen ze. Onlangs sloot Sodexo ook al een deal met Uber Eats in Frankrijk.