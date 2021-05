Opnieuw zoekactie in Nationaal Park Hoge Kempen naar voortvluchtige militair Jürgen Conings

In het Nationaal Park Hoge Kempen vindt donderdag een nieuwe zoekactie plaats in het onderzoek naar terreurverdachte Jürgen Conings. Dat melden Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters op Twitter en het federaal parket. Volgens het federaal parket wordt er gezocht in een gebied ten noorden van de N75. “Enkel het gebied waar er gezocht wordt, zal door de veiligheidsdiensten tijdelijk worden afgesloten”, zegt gouverneur Lantmeeters.

De geradicaliseerde militair, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt, verdween vorige week maandag nadat hij verschillende zware wapens had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. Sindsdien wordt koortsachtig gezocht naar de man, die onder meer bedreigingen heeft geuit aan het adres van viroloog Marc Van Ranst. Vorige week werden grote delen van het Nationaal Park al doorzocht, nadat de wagen van Jürgen Conings dinsdagavond was aangetroffen vlakbij het Dilserbos. Die zoekactie leverde echter geen concrete resultaten op, Conings bleef spoorloos.

Foto: rr

Sinds donderdagochtend wordt er nu opnieuw gezocht in het Nationaal Park Hoge Kempen. Agenten van de politie Maasland staan met hun voertuigen met zwaailichten op de rechterrijstrook van de Boslaan (N75), terwijl verder richting Genk militairen met wapens om de 100 meter langs het bosgebied staan. Ook langs de Schoolstraat op het grondgebied As staan militairen opgesteld.

“Er wordt gezocht in een gebied ten noorden van de N75”, zegt Eric Van Duyse, woordvoerder van het federaal parket. “We concentreren ons daarbij vooral op drie punten. Wandelaars wordt aangeraden dat gebied te mijden tijdens de zoekactie.”

Geen concrete aanwijzingen

Tijdens de zoekactie die vorige week plaatsvond in het Nationaal Park troffen speurders een schuilplaats aan, een geïmproviseerde tent. Eerst werd vermoed dat die mogelijk gebruikt was door Jürgen Conings, maar wellicht is dat niet het geval. Dat kon onze krant te weten komen en is ondertussen bevestigd door het federaal parket. “Volgens de eerste vaststellingen is de tent afgelopen tijd niet meer bewoond geweest”, klinkt het.

Concrete aanwijzingen waar de militair zich bevindt, zijn er momenteel niet, aldus nog het federaal parket: “Het onderzoek evolueert constant. We krijgen verschillende elementen binnen die allemaal onderzocht worden.”