Marcus Rashford racistisch bejegend na verloren Europa League-finale: “Kreeg zelfs aap-emoji’s toegestuurd van een leerkracht wiskunde”

Manchester United-aanvaller Marcus Rashford heeft na de Europa League-finale die zijn team verloor na penalty’s van Villarreal nog eens duidelijk gemaakt hoe problematisch racisme op sociale media is. “Tot dusver heb ik al minstens zeventig racistische beledigingen geteld op mijn sociale media-accounts”, liet hij weten op Twitter.

“Waar ik nog kwader om ben is dat één van de mensen die me een berg aap-emoji’s via privébericht stuurde een leerkracht wiskunde is met een open profiel. Hij geeft les aan kinderen!! En weet dat hij zomaar racistisch kan zijn zonder gevolgen”, voegde de Engelse international nog toe.

Rashford, die dit seizoen in alle competities samen goed was voor 21 goals en 15 assists, stond de volledige finale op het veld voor Manchester United. Het voorbije jaar kwam hij enkele keren in het nieuws met zijn inspanningen voor de maatschappij. Zo wist hij eigenhandig de Britse overheid te overtuigen om tijdens schoolvakanties gratis maaltijden uit te delen aan achtergestelde schoolkinderen.