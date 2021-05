Nog geen akkoord over versoepeling mondmaskerplicht op scholen

Op het onderwijsoverleg is voorlopig nog niets beslist over een eventuele versoepeling van de mondmaskerplicht in de scholen. Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden raakten het niet eens.

Momenteel moeten leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar nog steeds een mondmasker dragen in de klas. Een eventuele versoepeling van die mondmaskerplicht, zit er voorlopig niet aan te komen. Wellicht gebeurt dat ook niet meer dit schooljaar. “Binnen twee weken is een nieuw onderwijsoverleg gepland, dan ligt het thema opnieuw op tafel. Maar momenteel lijkt het er niet op dat het dit schooljaar nog zal veranderen”, zegt Michäel Devoldere, woordvoerder van minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Dat heeft twee redenen. “De cijfers in de derde graag neigen nu naar die in de eerste graad van het secundair onderwijs, waar dezelfde maatregelen gelden”, klinkt het. “Het lijkt er dus op dat de mondmaskerplicht haar vruchten afwerpt. Het is natuurlijk niet fijn voor de leerlingen, maar pediaters adviseren ook niet om de mondmaskers af te voeren.” Bovendien is er sprake van schakelmoeheid in het onderwijs. “Nog eens de regels veranderen, daar hebben niet veel mensen zin in. Zeker nu het einde van het schooljaar in zicht is.”

Devoldere benadrukt nog dat de mondmaskerplicht enkel binnen geldt. “In de buitenlucht mogen de mondmaskers af, zolang de scholen intense fysieke contacten tussen de leerlingen vermijden”, zegt hij. “Zo kunnen de speeltijden wel mondmaskerpauzes zijn.”