Maar liefst 80 migranten opgepakt op strand vlak voordat ze oversteek wilden maken op bootje

Koksijde / Nieuwpoort - Op het strand en in de duinen van Oostduinkerke werd woensdagnacht een groep van liefst 80 transmigranten opgepakt die met een bootje de Noordzee in wilden gaan. Dankzij het snelle politieoptreden kon een nieuwe redding op zee of mogelijk een drama vermeden worden. “Bij een grote zoekactie werden in totaal 80 migranten en een grote niet-zeewaardige zodiac aangetroffen”, zegt burgemeester en voorzitter van het politiecollege Marc Vanden Bussche. “Ik vraag dringend bijkomende middelen.”

Het is de laatste tijd bijzonder druk op zee en de stranden. Elke week wagen zich tientallen transmigranten in rubberbootjes aan de levensgevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Zo werden op 20 mei bij enkele reddingsacties ’s nachts voor de kust van Duinkerke 106 migranten uit drie rubberboten gered. Maar ook aan de Westkust is men extra aandachtig en moet men vaker ingrijpen. Zo werden vorige week woensdagochtend nog 49 transmigranten, hoofdzakelijk Vietnamezen, gered voor de kust van Koksijde. Ze waren op zee in de problemen geraakt en overgebracht naar Nieuwpoort. En afgelopen nacht kon dus een nieuw dergelijk scenario voorkomen worden.

Grote zoekactie op zee en in duinen

“Rond 3 uur troffen de ploegen van politie Westkust een busje met transmigranten aan. Dit nabij zee ter hoogte van het beschermd monument Waldersee in Oostduinkerke”, vertelt Marc Vanden Bussche. “Oorspronkelijk ging het om een negental personen. Er volgde een grootschalige zoekactie gecoördineerd door politie Westkust zowel op zee als in de duinen om geen risico te nemen. Al snel liep dat aantal op tot 40 en later tot 80 transmigranten.”

LEES OOK.Vijftigtal mensen gered uit lekke sloep op Noordzee: wellicht vluchtelingen uit Noord-Frankrijk “De politie trof tevens een grote niet-zeewaardige zodiac aan om de oversteek te maken. Er werd door de politie met man en macht gezocht in de duinen en ook het droneteam van WVL4 kwam ter plaatse. Verder was er bijstand van naburige politiezones en van de scheepvaartpolitie. Omstreeks 5.30 uur werd de zoekactie op zee gestaakt. Er bleek met zekerheid niemand meer aan te treffen. Er was een goed zicht en niets waarneembaar op de radar.”

Preventief testen op Covid-19

De transmigranten, grotendeels Vietnamezen, werden met wagens en de eerste tram onder politiebegeleiding overgebracht naar het centraal politiehuis te Koksijde. “De dienst vreemdelingenzaken zal verder over hun lot beslissen”, vervolgt de burgemeester. De dienst slachtofferhulp van Westkust is eveneens ter plaatse om de transmigranten op te vangen. We zorgen ook voor de nodige catering zodat ze zeker niks te kort komen. Alle transmigranten zullen ook preventief getest worden op Covid-19 door de gemeente Koksijde.”

LEES OOK.Syrische mensensmokkelaar uit Duitsland aan onze kust gearresteerd na redding 49 transmigranten op Noordzee “Dankzij deze snelle interventie konden we een mogelijk levensgevaarlijke situatie vermijden. De trans – en mensensmokkelproblematiek blijft helaas een blijvend probleem waar we bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. Het blijft dweilen met de kraan open.”

Onmiddellijk overleg

“We zetten daar als politiezone dan ook al jarenlang op in. Als voorzitter van de politiezone vraag ik dan ook dat er dringend bijkomende middelen worden ingezet voor de transmigratie via smallboats. Het is al de tweede keer in een week dat we hiermee geconfronteerd worden en dit aan de vooravond van het seizoen. Ik heb dan ook onmiddellijk een overleg gevraagd met de gouverneur van West-Vlaanderen.”

Het parket van West-Vlaanderen voert nu verder onderzoek.