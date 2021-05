Eerste Belgische militair op lijst met terreurverdachten, maar info over Jürgen Conings bleef liggen omdat onderzoek naar iemand anders voorrang kreeg

De informatie die het leger had over Jürgen Conings, die op de OCAD-lijst was gezet van gevaarlijke personen, is niet doorgespeeld aan de baas van de militaire inlichtingendienst ADIV, en ook niet aan de directe korpsoverste van Conings. Bijkomend: een gepland onderzoek naar Conings werd begin mei opgeschort, omdat een andere zaak toen belangrijker bleek. Het is een van de redenen waarom niemand binnen de krijgsmacht heeft ingegrepen.