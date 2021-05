Nieuwe inschrijvingsregels voor scholen opnieuw jaar uitgesteld door coronacrisis

Het inschrijvingsdecreet met nieuwe inschrijvingsregels voor scholen wordt opnieuw met een jaar uitgesteld. De regels zullen pas gelden voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024. De vertraging heeft te maken met de coronacrisis. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Arnout Coel (N-VA), Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) en Elisabeth Meuleman (Groen).

De vorige Vlaamse regering bereikte enkele jaren geleden (in 2018) een akkoord over het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het onderwijs. De nieuwe inschrijvingsregels moesten komaf maken met het schoolkamperen en moesten ook de maximale keuzevrijheid van ouders helpen garanderen. Het decreet bepaalt onder meer dat overbevraagde scholen verplicht zijn om gebruik te maken van een digitaal aanmeldingssysteem. Het decreet schaft ook de veelbesproken ‘dubbele contingentering’ af, het systeem dat een sociale mix moest garanderen. Specifiek voor Brussel wil Vlaanderen de voorrang voor Nederlandstaligen optrekken van 55 naar 65 procent.

De invoering van de nieuwe regels werd eerder al uitgesteld naar inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023. Maar volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft de coronacrisis ook daar roet in het eten gegooid. “We wilden dat de scholen zich het afgelopen jaar in die moeilijke omstandigheden zo veel mogelijk konden concentreren op hun kerntaak: lesgeven. We wilden hen niet onnodig gaan belasten met de implementatie van een nieuw decreet. Er moet nog heel wat legistiek werk gebeuren. Daarom gaan de nieuwe regels pas in voor inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024”, aldus Weyts.

“De trein der traagheid”

Parlementsleden Coel (N-VA) en De Gucht (Open VLD) toonden begrip voor die extra vertraging. Zij drongen er bij de minister wel op aan om de scholen goed te informeren over die nieuwe timing. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman had wat minder begrip. Zij sprak van “de trein der traagheid”. “Dit dossier is voor uw partij altijd een absolute prioriteit geweest en nu loopt dat jaren vertraging op. Een goed werkend inschrijvingssysteem is wel degelijk een prioriteit”, aldus Meuleman.

De Groen-politica vindt ook dat Weyts meer moet investeren in extra schoolcapaciteit. Weyts countert die kritiek met de boodschap dat hij deze regeerperiode 3 miljard euro investeert in schoolinfrastructuur (een half miljard meer dan de vorige regeerperiode) en 360 miljoen euro in capaciteitsprojecten.