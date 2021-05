Bayern München haalt vleugelverdediger bij Engelse tweedeklasser Reading

De Duitse topclub Bayern München heeft zich versterkt met Omar Richards, die transfervrij overkomt van Reading uit het Championship, de Engelse tweede klasse. Dat heeft de Duitse kampioen donderdag gemeld. De 23-jarige vleugelverdediger ondertekende in München een contract tot de zomer van 2025.

Richards voetbalt al enkele jaren in de hoofdmacht van Reading. Dit seizoen kwam de Engelsman tot 41 wedstrijden in het Championship. “Deze transfer is een grote eer voor me, een droom wordt werkelijkheid”, reageerde Richards. “Het vervult me met trots om het traditierijke shirt van een van de grootste clubs ter wereld te gaan dragen.”