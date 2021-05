NMBS legt treinen met reservatie in naar kust

Wie op weg naar de kust niet in een overvolle trein wil belanden, zal deze zomer wellicht toch kunnen kiezen voor een reservatiesysteem. De NMBS laat als proefproject tien rechtstreekse treinen rijden in het weekend van 5 en 6 juni, bovenop het normale aanbod. Omdat ze geen tussenstops maken, ben je zelfs sneller op het strand.

Het was afgelopen zomer en in aanloop naar de paasvakantie een grote frustratie bij reizigers en bij kustburgemeesters: de overvolle treinen naar de kust. Omwille van de veilige afstand kon je tijdens de piek van de epidemie zelfs in de schoenenwinkel alleen op afspraak terecht, maar op de treinen was het nog altijd niet mogelijk om zeker te zijn van een plaatsje.

Daar komt komende zomer verandering in – als het proefproject van volgende week een succes blijkt tenminste. Er komen in het weekend tien extra treinen vanuit vier verschillende stations – Brussel-Zuid, Antwerpen-Centraal, Gent-Sint-Pieters en Luik. Ook ’s avonds rijden de reservatietreinen terug het binnenland in. Als het in de zomer verder wordt uitgerold, zullen er in het weekend vier extra treinen per dag rijden.

Razendsnel

De treinen zijn alleen toegankelijk voor wie op voorhand reserveert en komen bovenop het gewone aanbod. Je kan dus ook nog altijd zonder reservatie naar de kust. “Pendelaars, studenten en occasionele reizigers stappen op verschillende plaatsen in en uit: een veralgemeende reservatieplicht is een te grote beperking op de flexibiliteit van het treinsysteem”, zegt de NMBS.

De extra treinen rijden rechtstreeks, zonder tussenstops. Waardoor je soms tot drie kwartier tijd wint. Dankzij de reservatie heb je ook zeker een plaatsje, ook al zijn ze dan niet genummerd. “We stellen maar 90 à 95 procent van de beschikbare zitplaatsen open voor reservatie. Zo voorkomen we dat vooraan in de trein twee mensen moeten zoeken naar een plaatsje, en er helemaal achteraan twee vrije plaatsen zijn.”

Een gereserveerd ticketje kost één euro extra per persoon en per rit. Begeleide kinderen onder de 12 jaar reizen gratis, maar ook voor hen geldt de reservatiekost. Een gezin van vier betaalt dus 8 euro extra. “Dat lijkt veel en weinig”, zegt commercieel directeur Marc Huybrechts van de NMBS. “We zien het als een engagement om echt te reizen.” Om te vermijden dat mensen reserveren voor de zekerheid en toch een andere trein nemen, waardoor de gereserveerde trein halfleeg naar de kust rijdt, dus.

Snel beslissen

Reserveren kan alleen online op de website van de NMBS. Voor het proefproject van 5 en 6 juni gaat de reservatie deze donderdag al open. Reserveren kan tot één uur voor vertrek, zolang de trein niet vol is. De NMBS vraagt wel om 15 minuten op voorhand aanwezig te zijn.

“Op basis van deze ervaring zullen we snel kunnen beslissen over het extra zomeraanbod”, zegt minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo). “Nu de zomer voor de deur staat en we stilaan onze vrijheid terugvinden, kunnen we opnieuw volop genieten van onze favoriete toeristische bestemmingen, zoals de Belgische kust. Ik heb NMBS gevraagd om bijkomende rechtstreekse treinen in te leggen naar verschillende kustbestemmingen, zodat mensen aangemoedigd worden en in de beste omstandigheden kunnen reizen.”

De dienstregeling dit weekend (heen.)