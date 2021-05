Vermiste vrouw (46) in levensgevaar teruggevonden na val van paard

Stabroek / Berendrecht - Op de Belgisch-Nederlandse grens in Zandvliet is woensdagavond een grote zoekactie gehouden naar een vermiste vrouw. Ze was niet thuisgekomen na een ritje met haar paard. Na anderhalf uur zoeken werd de vrouw (46) gevonden, ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

Een buurtbewoner in de Steenovenstraat zag rond 20.20 uur een paard met gebroken teugels uit de bossen komen. De politie, die intussen ook al verwittigd was door de ongeruste familie van de 46-jarige vrouw, kwam snel ter plaatse.

“Omdat de vrouw was gaan rijden in de bossen op de grens tussen België en Nederland, begonnen we een zoekactie aan beide kanten van de grens. Daarbij kregen we de ondersteuning van onze Nederlandse collega’s. Ook de politiehelikopter werd ingezet”, vertelt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. Enkele buurtbewoners hielpen ook mee zoeken.

In het bosrijke gebied duurde het een hele tijd voor de vrouw gevonden werd. “Rond 21.45 uur is de dame aangetroffen op Nederlands grondgebied, op een plaats die moeilijk bereikbaar was”, aldus Migom nog. De ambulance kon na enige tijd en met hulp van de brandweer over de modderige paden tot bij het slachtoffer komen voor medische hulp.

De vrouw werd uit haar hachelijke positie bevrijd en werd met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het UZA in Edegem.