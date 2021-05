Nu ook officieel: Rode Duivels starten EURO 2020 als nummer één van de wereld

In de FIFA-ranking, die vandaag/donderdag gepubliceerd is, zijn er geen wijzigingen te noteren. In vergelijking met de vorige ranking, die begin april verscheen, zijn er immers geen interlands meer gespeeld. De Rode Duivels blijven zo met 1.783 punten aan de leiding, voor wereldkampioen Frankrijk (1.757) en Brazilië (1.742). Engeland (1.686) en Europees kampioen Portugal (1.666) vervolledigen de top vijf.