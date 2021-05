Voor het eerst in 200 jaar wordt opnieuw bier gebrouwen in Abdij van Grimbergen

Grimbergen - Voor het eerst in 223 jaar is er opnieuw bier in de maak in de Abdij van Grimbergen. Ten tijde van de Franse Revolutie werd de abdij vernield en ook het brouwen gestaakt. Nu wordt de praktijk voor het eerst opnieuw hervat, en dat gaat meteen gepaard met de lancering van drie nieuwe bieren. Om de nieuwe Microbrouwerij op te starten, heeft de Grimbergse abdij de handen in elkaar geslagen met brouwerijen Alken-Maes en Carlsberg.

“De microbrouwerij is een plek om tradities uit het verleden nieuw leven in te blazen. Net als de feniks, ons symbool, vinden we de kracht om elke keer te herrijzen, maar ook om telkens nieuwe ideeën toe te voegen”, zegt pater Karel Stautemans, provisor van de abdij. “We hebben bijna negen eeuwen ervaring. Puur vakmanschap dat we, in de zoektocht naar nieuwe, uitzonderlijke bieren en smaken, willen combineren met de innovatieve technieken van vandaag. De microbrouwerij maakt dat mogelijk.”

De drie bieren die de Abdij van Grimbergen produceert, hebben karakteristieke namen meegekregen. Het eerste, de Ignis Quadruple, verwijst naar het woord ‘vuur’ en het feit dat de abdij in haar 900-jarige geschiedenis drie keer platgebrand is. Het tweede bier kreeg de naam Astrum Pale Ale, en duidt op de volkssterrenwacht Mira, die op de site van en in de abdij gelegen is. Tot slot is er nog de Magnum Opus Brut, die met een bepaalde wijngist gemaakt wordt, wat zorgt voor een soortgelijke smaaktoets als die van sauvignon blanc.

De bieren zijn vanaf donderdag te proeven in de brasserie naast de abdij. Vanaf de zomer zijn ze ook verkrijgbaar via drankenhandel Prik&Tik en de webwinkel Belgian Beer Factory. In september liggen ze ook in de lokale supermarkten.