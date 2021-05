Reusachtige schildpad die al meer dan 100 jaar ‘was uitgestorven’ duikt nu toch weer op

Een reusachtige schildpaddensoort waarvan onderzoekers dachten dat die al meer dan honderd jaar was uitgestorven, is nu toch weer opgedoken. Nu gaan ze op zoek naar nog een Chelonoidis phantasticus-schildpad, in de hoop de soort alsnog te kunnen redden.

Medewerkers van het Nationale Park op de Galapagoseilanden konden hun ogen niet geloven toen er in 2019 plots weer een uitgestorven schildpaddensoort door het park kroop. Een chelonoidis phantasticus-schildpad was al sinds 1906 niet meer gespot, maar nu blijkt ze toch nog te bestaan.

Meer specifiek gaat het over een vrouwelijk exemplaar van wel twintig kilo. Ze zat verstopt tussen vegetatie die groeit tussen de versteende lava van de vulkaan La Cumbre, een van de meest actieve van de planeet. Dat het dier net daar werd gevonden, is bovendien best speciaal, want de dierenpopulatie op de Galapagoseilanden diende in de negentiende eeuw als de bakermat voor de evolutietheorie van de Britse onderzoeker Charles Darwin.

DNA

Onderzoekers van de Amerikaanse Yale-universiteit besloten voor de zekerheid een DNA-onderzoek te doen waarbij ze stalen van deze schildpad vergeleken met een staal uit 1906. Nu hebben ze bevestigd dat het wel degelijk om die ‘uitgestorven’ Chelonoidis phantasticus-soort gaat. Dat is een schildpaddensoort die familie is van de landschildpadden en tot wel bijna negentig centimeter groot en meer dan honderd jaar oud kan worden.

Nu plant het nationale park waar de schildpad werd gevonden een zoektocht naar soortgenoten. Ze hopen dat de nieuwgevonden schildpad zich zal kunnen voortplanten en de zeldzame soort zo alsnog gered kan worden.