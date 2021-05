Influencers met de ‘billen’ bloot: badstad gebruikt suggestieve fotoshoot om toeristen op dresscode te wijzen

Knokke-Heist - Met een originele fotoshoot wijzen influencers op de dresscode deze zomer in Knokke-Heist. Daar ziet men liever geen zwembroeken of ontblote bovenlijven in de winkelstraten, en dat is net de suggestie die enkele modellen wekken. “De foto’s helpen mensen eraan te herinneren dat je zwemkledij best voor op het strand houdt”, klinkt het.

Eerder werd de dresscode al ludiek aangebracht op de scheiding van de Zeedijk en de winkelstraten, maar creatief bureau Hurae doet daar nu een schepje bovenop met een leuke fotoshoot. Enkele influencers schoten een opmerkelijke reeks waarbij de illusie van naakt wordt gewekt in de straten van Knokke-Heist. En dat met een duidelijke boodschap: draag je badkledij enkel waar dat hoort.

“Sommigen zullen even met de ogen knipperen als ze de foto’s zien”, zegt creatief directeur Hannes Coudenys. “Zo herinneren we er hen aan dat je zwemkledij best voor op het strand houdt. Laat naakt aan de verbeelding over. Want geef toe, mannen met speedo in de winkel of in een kunstgalerij, dat blijft toch wat onwennig.”

De shoot kwam tot stand in samenwerking met Nicolas Caeyers (acteur), Chelsy De Witte (finaliste Miss België 2020) en bekend plussizemodel Romy Schlimbach. De foto’s werden genomen aan de gele redderspost, het Rubensplein, het Kleurhuis in de Strandstraat, het Lichttorenplein en de Heilig Hartkerk.

“Er is helemaal niets mis met een beetje bloot, maar voor alles is een plaats en moment”, aldus Noortje Palmers, de fotograaf van de reeks. “Bij de eerste scène werden we extra enthousiast door het effect en de humor. Heerlijk dat Knokke-Heist het lef heeft om deze foto’s de wereld in sturen.”

