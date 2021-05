“Dit is de kostprijs van de oorlog”: Israëlische krant zet foto’s van 67 gedode Palestijnse kinderen op voorpagina

Een week na het ingaan van de wapenstilstand tussen Israël en Hamas heeft de Israëlische krant Haaretz foto’s van de 67 Palestijnse kinderen die in de Gazastrook om het leven kwamen op de voorpagina gepubliceerd. De begeleidende boodschap luidde “dit is de kostprijs van de oorlog”.

Het jongste conflict, dat elf dagen duurde, kostte aan 254 Palestijnen, onder wie ongeveer een vierde kinderen, en 13 Israëli’s het leven. Na dagen van wederzijdse bombardementen trad in de nacht van vrijdag een wapenstilstand tussen Hamas en Israël in werking.

Het conflict laaide opnieuw op toen Palestijnen betoogden tegen de verplichte uithuiszetting in Oost-Jeruzalem. Daarbij kwam het tot schermutselingen in de omgeving van de Tempelberg, waarna Hamas raketten richting Israël afvuurde. In totaal zou het om meer dan 4.360 raketten gaan waarbij dertien Israëli’s, onder wie een kind van vijf en een van zestien jaar, om het leven kwamen.

Israël reageerde met massale bombardementen op de Gazastrook, waarbij volgens het ministerie van Volksgezondheid 254 Palestijnen om het leven kwamen, onder wie 67 kinderen. Volgens het Israëlische leger zouden sommige kinderen ook gestorven zijn door slecht afgevuurde raketten van Hamas. Bovendien beschuldigt het leger Hamas ervan burgers als menselijk schild te hebben ingezet. Meer dan tweehonderd dodelijke slachtoffers zouden volgens Israël militante strijders zijn geweest.