Overgangsleiders vrijgelaten in Mali, maar leger houdt touwtjes in handen

De overgangspresident Bah Ndaw en de premier Moctar Ouane van Mali zijn woensdagnacht vrijgelaten. Dat is uit militaire bron vernomen. Ze waren eerder deze week opgepakt door vicepresident en legerleider Assimi Goïta. De families van beide mannen bevestigen de vrijlating. Of er voorwaarden aan verbonden zijn, is niet duidelijk. Uit anonieme getuigenissen aan het Franse persagentschap AFP blijkt wel dat het leger de touwtjes in handen blijft houden.