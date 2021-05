Nog maar net weer uitgezet om soort te redden: zeldzame lammergier komt in botsing met windturbine en sterft

Een lammergier is in Nederland overleden door een klap van een windmolen. En dat slechts negentig dagen nadat het dier in Frankrijk werd uitgezet als onderdeel van een speciaal introductieprogramma.

Angèle, dat is de naam van de lammergier die woensdag het leven liet. En nee, het is geen vrouwtje. Deze week streek hij na een lange tocht neer nabij een windmolenpark in Wieringerwerf in het noorden van Nederland. Aangezien het om een zeldzame soort gaat, belde de dierenbescherming onmiddellijk naar het park met de vraag om de turbines stil te leggen. Tevergeefs. Een beetje verderop in een ander windmolenpark dat ze niet hadden gebeld, werd de gier woensdag met een gebroken nek levenloos aangetroffen.

De gier werd nochtans vorig jaar nog maar uitgerust met een gps-tracker, uitgezet in Drôme, Frankrijk. Zo was Angèle een van de vogels die geboren werd als onderdeel van speciale broed- en introductieprogramma’s. De soort, die tot de grootste vogelsoorten van Europa behoort, was eind de jaren zeventig bijna uitgestorven omdat er veel op gejaagd werd. Toen waren er nog maar zeventig broedparen, maar dankzij de programma’s zijn dat er ondertussen tweehonderd.