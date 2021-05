Wrakingsverzoek van Jeff Hoeyberghs in zaak over seksisme afgewezen

Het hof van beroep in Gent heeft het wrakingsverzoek van advocaat Hans Rieder in de zaak van plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs afgewezen. Advocaat Rieder had het verzoek ingediend omdat rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe te kennen had gegeven de zaak niet te willen uitstellen, maar ze wenste te behandelen op 4 mei. Maar dat vindt het hof onvoldoende om de rechtbankvoorzitter te wraken.

Jeff Hoeyberghs moet zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksisme en discriminatie na een veelbesproken lezing aan de UGent in 2019. Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond gaf Hoeyberghs op 4 december een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen.”

Op de zitting van 4 mei in de rechtbank van Gent legde Hoeyberghs advocaat, Hans Rieder, een wrakingsverzoek neer ten aanzien van rechtbankvoorzitter Jan Van den Berghe. Het hof van beroep in Gent behandelde donderdag het wrakingsverzoek.

Wraking

Advocaat Rieder had op 14 april al te kennen gegeven om op de zitting van 4 mei conclusietermijnen te zullen vragen. Op die manier wordt de zaak uitgesteld zodat alle partijen de kans krijgen om hun argumenten eerst op papier te zetten. Maar de griffier antwoordde aan Rieder dat de voorzitter de zaak wenste te behandelen op de zitting van 4 mei. Volgens Rieder voldoende om Van den Berghe te wraken. “Hij wist niet eens het standpunt van de burgerlijke partijen of het parket.”

Uiteindelijk legden de burgerlijke partijen op 30 april en 3 mei zelf conclusies neer, waardoor de rechter toch ging ingaan op de vraag voor conclusietermijnen en de zaak zou uitstellen naar 7 september. Maar voor Rieder was dat te laat. “Dit is een duidelijk misprijzen tegenover een van de partijen die voor hem moeten verschijnen.” Volgens Rieder heeft de voorzitter hem al die tijd in het ongewisse gelaten of hij conclusietermijnen ging krijgen of niet.

De eerste kamer van het hof van beroep in Gent heeft donderdagnamiddag het wrakingsverzoek afgewezen. Volgens het hof is het niet omdat een rechter de eerdere wens heeft geuit de zaak te willen behandelen, dat hij dan al definitief beslist heeft ze te zullen behandelen. Rechter Jan Van den Berghe mag de zaak dus voorzitten.