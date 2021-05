Documenten en bureau van Stephen Hawking te bezichtigen in Cambridge en Londen

Wetenschappelijke en persoonlijke documenten van de Britse astrofysicus Stephen Hawking, die in 2018 overleed, zullen bewaard worden in de bibliotheek van de universiteit van Cambridge. Dat heeft de universiteit donderdag bekendgemaakt. Zijn kantoor zal nagebouwd worden in het Science Museum in Londen.

De bibliotheek van de universiteit van Cambridge zal een archief van zowat 10.000 bladzijden bewaren. Dat archief bevat brieven die dateren van 1944 tot 2008, waaronder een piratenverhaal dat Hawking op zesjarige leeftijd aan zijn vader schreef, maar ook correspondentie met Amerikaanse presidenten en andere wetenschappers. Bezoekers zullen ook een eerste ontwerp van zijn boek “A Brief History of Time”, dat in 1988 werd gepubliceerd, kunnen raadplegen.

Zijn voormalig kantoor bij het departement toegepaste wiskunde en theoretische natuurkunde aan de universiteit van Cambridge zal nagebouwd worden in het Science Museum in Londen. Voorwerpen zoals zijn op maat gemaakte rolstoelen zullen vanaf 2022 te bezichtigen zijn.

Hawking stierf op 14 maart 2018 in zijn huis in Cambridge. Hij werd 76 jaar. Op 21-jarige leeftijd kreeg hij de diagnose van de ziekte ALS, die ongeneeslijk is en het lichaam progressief verlamt. Hawking kwam eerst in een rolstoel terecht en later moest hij een stemcomputer gebruiken om te kunnen communiceren. Zijn ziekte belette niet om baanbrekend wetenschappelijk onderzoek te verrichten.

