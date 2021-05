Naoorlogs record in VS: “President Biden gaat begroting van 6.000 miljard dollar voorstellen”

De Amerikaanse president Joe Biden zal een begrotingsvoorstel doen van 6.000 miljard (of 6 biljoen) dollar. Dat meldt de krant The New York Times op basis van documenten. Het zou om de hoogste federale uitgaven gaan sinds de Tweede Wereldoorlog.

Biden zal vrijdag zijn begrotingsplannen voor het fiscale jaar 2022, dat in oktober begint, bekendmaken. Eerder ontvouwde hij al grote ambities voor investeringen in infrastructuur, ter waarde van 2 biljoen dollar, en een sterker sociaal vangnet, waar 1.800 miljard dollar mee is gemoeid. Het gaat naast wegen en bruggen ook om uitgaven voor bijvoorbeeld kinderopvang en onderwijs.

Volgens The New York Times lopen de totale federale uitgaven op tot 8.200 miljard dollar in 2031. Die uitgaven wil het Witte Huis onder andere bekostigen met hogere belastingen voor de rijkste Amerikanen en grote bedrijven. De regering-Biden voorziet volgens de krant dat die hogere opbrengsten voor de schatkist pas in de jaren dertig van deze eeuw zorgen voor een aanzienlijk kleiner overheidstekort. Het komende fiscale jaar zal dit tekort nog oplopen tot 1.800 miljard dollar. De Amerikaanse staatsschuld loopt op tot het hoogste niveau ooit in 2024.

The Washington Post meldde eerder dat in Bidens begroting de kwijtschelding van studentenleningen niet is opgenomen. Tijdens de verkiezingscampagne riep Biden het Congres op om leningen tot 10.000 dollar te annuleren. De president staat daar volgens de krant nog steeds achter, maar hij wil dat het Congres de annulering in een wet giet. Ook zouden volgens de media bepaalde campagnebeloften over de gezondheidszorg niet in de begroting opgenomen zijn, bijvoorbeeld het verlagen van de prijzen van voorgeschreven medicijnen. In de plaats daarvan wil Biden voorstellen laten goedkeuren die al werden gecommuniceerd.

De Republikeinen hebben eerder deze maand hun voorstel van begroting bekendgemaakt. Volgens Fox News zou dat de begroting in vijf jaar tijd in balans brengen en de belastingen met 1,9 miljard dollar doen afnemen. De Republikeinen willen ook federale programma’s zoals Medicaid en het Children’s Health Insurance Program (CHIPS) hervormen.