PODCAST. Liesbeth Van Impe over het Twitteropbod tussen Marc Van Ranst en Siegfried Bracke. “Moet kunnen. Maar hier gaat Bracke toch te ver.”

Marc Van Ranst geeft onder meer Siegfried Bracke de schuld voor de vijandige sfeer tegenover virologen. Bracke noemt Van Ranst met nog meer genoegen de Grootviroloog, zinnend op wereldheerschappij. Aan overdrijvingen in elk geval geen gebrek. “Het moet allemaal kunnen, Twitter is nu eenmaal een zandbak voor mannetjes met een mening,” zegt Liesbeth Van Impe, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad. “Iedereen mag kritiek geven op Marc Van Ranst. Maar als Bracke tweet dat hij “niet vergeten is wie die losgeslagen gek heeft aangestuurd of hem minstens zo ver heeft gekregen” gaat hij er los over. Van Ranst en Bracke mogen de bal zo vaak ze willen naar elkaar kaatsen, maar hier suggereert hij dat Van Ranst zelf verantwoordelijk is voor de radicalisering van Jürgen Conings.”

In deze nieuwe podcast hebben we het naast politieke verantwoordelijkheid ook over de fans van de nog steeds voortvluchtige Jurgen Conings en waarom hij toch wel meer op zijn kerfstok heeft dan een fout mopje aan de koffiemachine. En we verkennen hoe diep het wantrouwen in de regeringen na vijftien maanden coronacrisis is.