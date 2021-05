Ouders van opgepakte journalist vragen om internationale druk op Wit-Rusland: “Ik smeek jullie, help me om mijn zoon vrij te krijgen”

De ouders van Roman Protasevitsj, de dissidente journalist die zondag door Wit-Rusland werd opgepakt, hebben donderdag een oproep gelanceerd voor internationale hulp om hun zoon vrij te krijgen.

“Als moeder van Roman wil ik me tot jullie richten. Ik wil dat jullie mijn noodkreet horen, zodat jullie begrijpen hoe moeilijk wij het momenteel hebben en hoe we deze absurde situatie beleven”, verklaarde een emotionele Natalia Protasevitsj op een persconferentie in het Poolse Warschau. “Ik wil dat jullie onze vraag doorspelen aan iedereen ter wereld: van de regeringsleiders van Europese landen tot de Amerikaanse leiders. Ik smeek jullie, help me om mijn zoon vrij te krijgen”, voegde ze eraan toe.

Dmitry, de vader van de journalist, omschreef zijn zoon als een held. “Gedurende heel zijn leven heeft hij gestreden voor de waarheid en om die te verspreiden onder de mensen. Dat is ook de reden waarom Loekasjenko deze verachtelijke daad heeft begaan.”

G7

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen veroordeelden donderdag opnieuw de arrestatie van de dissidente journalist. In een mededeling vroegen ze om de onmiddellijke vrijlating van Protasevitsj en zijn vriendin. De ministers hebben het over een zware inbreuk op de regels van de burgerluchtvaart en een zware aanval op de persvrijheid.

Protasevitsj en zijn vriendin werden zondag gearresteerd nadat een Ryanair-vlucht die onderweg was naar Litouwen gedwongen een tussenlanding moest maken in Wit-Rusland.