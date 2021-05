Celstraffen voor jihadisten die aanslagen pleegden in Catalonië

Drie jihadisten, die in 2017 betrokken waren bij terroristische aanslagen in Catalonië, zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen acht en 53 jaar. Bij de aanslagen vielen zestien doden en meer dan 120 gewonden.

Mohamed Houli Chemlal en Driss Oukabir werden veroordeeld voor moord en het toebrengen van letsel en kregen een gevangenisstraf van respectievelijk 53 en een half en 46 jaar. Het openbaar ministerie had 41 en 36 jaar geëist. De medeplichtige Said Ben Iazza kreeg een celstraf van acht jaar.

De eerste aanslag vond plaats op 17 augustus op de Ramblas in Barcelona. Een bestelwagen reed in op voorbijgangers, waarbij veertien mensen, voornamelijk buitenlandse toeristen, om het leven kwamen. De bestuurder van de wagen werd later door de politie doodgeschoten.

Enkele uren later pleegden vijf andere leden van de jihadistische cel een tweede aanslag in de badplaats Cambrils, 100 kilometer ten zuiden van Barcelona. Ze reden verschillende mensen omver en staken vervolgens een vrouw dodelijk neer. De zes daders van de aanslagen, die werden opgeëist door de terreurbeweging Islamitische Staat, werden neergeschoten door de politie.

Tijdens het onderzoek had Mohamed Houli Chemlal, de hoofdverdachte, aan de politie verklaard dat de cel aanvankelijk van plan was aanslagen te plegen op beroemde plaatsen, zoals de kathedraal Sagrada Familia in Barcelona. De plannen van de jihadistische cel werden echter verstoord door een toevallige explosie in hun schuilplaats in Alcanar, 200 kilometer ten zuiden van Barcelona, waar de jihadisten explosieven aan het maken waren. Door de ontploffing besloot de groep om de geplande aanslagen sneller te plegen.