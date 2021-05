“Uniek project”: protestanten, moslims en joden krijgen gezamenlijk gebedsgebouw in Berlijn

Protestanten, moslims en joden hebben donderdag in Berlijn de eerste steen gelegd van een gebouw voor een gezamenlijke gebedsplaats. Volgens de bezielers is het project uniek in de wereld. Extra opvallend is dat het er komt op een moment waarop de spanningen tussen de religieuze groepen oplaaien als gevolg van het conflict in Israël en Palestina. De afgelopen weken werden er Israëlische vlaggen in brand gestoken en antisemitische slogans gescandeerd tijdens pro-Palestinabetogingen.

Het gebouw werd zo ontworpen dat elke groep afzonderlijk kan bidden. De moskee, de synagoge en de protestantse kerk delen ook een grote hal waar evenementen en feesten samen gevierd kunnen worden.

De imam, de dominee en de rabbijn zien in de bouw van het House of One “een belangrijke stap richting vrede tussen de religies”, zo verwoordt rabbijn Andreas Nachama. “De vreugde van dit vredesproject groeit bij elke steen die gelegd wordt”, zei dominee Gregor Hohberg voor de plechtigheid. “Voor ons is dit een stap vooruit vol met symboliek”, voegde de imam van de moskee in opbouw Kadir Sanci eraan toe. Hij ziet in het gemeenschappelijke gebouw een plaats van vrede en veiligheid.

De burgemeester van Berlijn Michael Müller veroordeelde in een toespraak bij de plechtigheid “de haat, het geweld, het antisemitisme, de islamofobie, het racisme en het aanzetten tot rassenhaat”, waarna hij eraan toevoegde: “Het is normaal en zelfs belangrijk dat er in de Duitse hoofdstad over wereldwijde conflicten gediscussieerd kan worden.” Hij veroordeelde wel elke vorm van geweld.

De kostprijs van het project wordt geschat op 47 miljoen euro. Dit wordt deels betaald door de Duitse overheid, deels door de stad Berlijn en er is een campagne gestart om via dotaties de overige 8 miljoen euro bijeen te krijgen.

De bouw moest vorig jaar van start gaan maar door de pandemie werd die een jaar uitgesteld. De werken zouden zo’n vier jaar duren.