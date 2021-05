Valstrik in auto van Jürgen Conings: “Kans op hevige brand met bijkomende ontploffingen”

Terreurverdachte Jurgen Conings had in zijn wagen een zogenaamde ‘trip flare’ of lichtvalstrik achtergelaten, naast onder andere vier raketlanceerders en munitie. Als die trip flare was afgegaan, was de combinatie met de aangetroffen munitie en het ander materiaal zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk in te schatten, maar de kans op een hevige brand met bijkomende ontploffingen was zeker niet uitgesloten. Tot die vaststelling is ontmijningsdienst DOVO gekomen, zo meldt het federaal parket donderdagnamiddag.

De 46-jarige Conings had recent bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder meer aan viroloog Marc Van Ranst. Toen hij vorige week maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

Vorige week dinsdagavond werd zijn wagen teruggevonden aan het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. In de wagen lagen vier M72 LAW-raketwerpers en munitie die Conings had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg, maar in de wagen was ook een “verdacht mechanisme” aangetroffen. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) werd erbij geroepen om het mechanisme onschadelijk te maken en te onderzoeken en heeft intussen zijn verslag klaar.

Daaruit blijkt dat het zogenaamde verdachte mechanisme een trip flare of lichtvalstrik was, aldus het federaal parket. “DOVO beschrijft in haar verslag dat de mogelijke gevolgen van het afgaan van de trip flare in combinatie met de aangetroffen munitie en het ander materiaal zeer moeilijk tot zelfs onmogelijk in te schatten zijn”, klinkt het. “De kans op een hevige brand met bijkomende ontploffingen is dan niet uitgesloten.”

Eind vorige week heeft het federaal parket al een onderzoeksrechter gevorderd voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit in een terroristische context. Sinds donderdagochtend zijn ook opnieuw zoekacties bezig in het Nationaal Park Hoge Kempen. Een deel van dat park was vorige week al doorzocht, maar nu wordt in een ander deel gezocht.