Broedermoord opnieuw voor de rechter: voor Olivier wordt het alles of niets, 20 jaar cel of terug naar de vrijheid

Brussel / Lot / Ukkel -

In eerste aanleg werd hij tot 17 jaar cel veroordeeld voor doodslag op zijn broer. Maar tot op vandaag beweert Olivier De Bock (50) uit Ukkel dat hij onschuldig is. Vrijdag krijgt hij het laatste woord op zijn proces voor het hof van beroep. Daarna is het voor hem alles of niets: terug naar de cel, voor 20 jaar indien het openbaar ministerie zijn zin krijgt, of naar huis, als een vrij man.