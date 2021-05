Mehdi Bayat zal zichzelf niet opvolgen als bondsvoorzitter: “Ik moet meer aanwezig zijn op Charleroi”

Mehdi Bayat zal geen kandidaat zijn om zichzelf op te volgen als voorzitter van de Belgische voetbalbond. Dat kondigde hij zelf aan op de persconferentie naar aanleiding van de aanstelling van Edward Still als nieuwe Charleroi-coach. Bayat zal ook niet afreizen naar het EK.

“Ik heb veel tijd in gestoken in zowel Charleroi als de bond, waar ik samen met Roberto Martinez een structuur heb opgezet. Ik heb het engagement genomen, maar moet meer aanwezig zijn op Charleroi. Daarom ben ik geen kandidaat om opnieuw bondsvoorzitter te worden”, aldus de algemeen directeur van de Zebra’s.

Bayat zal ook de Rode Duivels niet vergezellen tijden het EK, om zo de seizoensvoorbereiding van de Carolo’s van dichtbij te volgen. “Ik ben het engagement aangegaan met Edward Still. Ik wil tonen dat Charleroi veel ambitie heeft. De coach was niet op de hoogte van deze plannen, hij ontdekt het ook hier.”

Het combineren van zijn functies bij Charleroi en de KBVB begon door te wegen, aldus Bayat. “Als je dubbele pet opzocht op Google, kreeg je mijn naam. Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen. Weet wel dat het niet makkelijk was om beide functies te combineren, en dat dat gevoelig lag. Ik ben er zeker van dat vandaag veel mensen een fles champagne opentrekken omdat ik geen dubbele pet meer ga hebben.”

Bayat zal zich dus vanaf nu vooral focussen op volgend voetbalseizoen. “Charleroi blijft mijn stad, ik wil hier blijven vechten voor al onze dossiers zoals het stadion. Nu moeten we Charleroi zien groeien. We mogen ambitieus zijn, en moeten dat niet onder stoelen of banken steken.”