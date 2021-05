De epidemie die Biden níét onder controle krijgt: VS geteisterd door 232 mass shootings sinds januari

De schietpartij in San José was een macaber hoogtepunt in een gewelddadige week in de VS. Sinds vorige week vrijdag werden 16 mass shootings geteld, waarbij in totaal 26 doden en 76 gewonden vielen. Joe Biden had beloofd “de epidemie” te stoppen, maar de eerste maanden van zijn presidentschap kleuren bloedrood. Zijn pogingen om de wapenwetten te verstrengen botsen op een Republikeins njet, en de steun van de publieke opinie is mager.