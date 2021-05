Prins Joachim afgestudeerd aan Harvard

Prins Joachim van België heeft donderdag zijn diploma ontvangen aan de Harvard Business School in Boston. Sinds 2019 was de prins er gestart aan een master bedrijfskunde.

Koning Albert en koningin Paola, zijn grootouders van moederskant, en zijn ouders prinses Astrid en prins Lorenz woonden de diploma-uitreiking bij die via een videoconferentie verliep. “De prins heeft, net als de 93 andere studenten in zijn afdeling, veel geïnvesteerd in deze zeer veeleisende opleiding”, verzekert het koninklijk paleis in een persbericht.

“De docenten zijn als dirigenten: ze zetten de studenten aan om te reageren, hun standpunten en ervaringen uit te wisselen. Het was een echte uitwisseling van kennis en ik ben verheugd deze goed te kunnen gebruiken in mijn toekomstige professionele leven”, aldus de prins.

Tijdens zijn universitaire leven was prins Joachim betrokken bij verschillende clubs zoals “Europe”, “Africa Business Club”, “Private Equity and Venture Capital”, de rugbyclub en de American footballclub.