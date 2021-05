Edward Still voorgesteld als coach bij Charleroi: “Leko gunt me deze kans”

Na omzwervingen als assistent bij STVV, Club Brugge, Antwerp en Shangai – telkens onder Ivan Leko – is Edward Still klaar om aan zijn eerste job als hoofdcoach bij Charleroi te beginnen. De broer van Will en Nico – die laatste wordt videoanalist bij de Carolo’s – moet wel nog zijn diploma halen.

Met zijn dertig jaar wordt Edward Still – na het ontslag van zijn broer Will bij Beerschot – de jongste coach in de hoogste afdeling. “Ik was niet echt verrast dat ik deze kans krijg. Als er een ploeg is waar ik wist dat deze kans er zou komen, was het Charleroi wel”, aldus Still.

Na vijf jaar onder de vleugels van Ivan Leko, moet Still nu dus op eigen benen staan. “Ik heb een risico genomen om mijn gouden kooi in China te verlaten. Het was een moeilijke beslissing, en Ivan was ook eerlijk en zei dat hij graag met me verder wilde, maar hij gunt me deze kans. In de voetbalwereld komt vriendschap niet vaak voor, dus dat koester ik wel.”

Foto: BELGA

Dat hij omschreven wordt als een laptoptrainer, stoort hem. “Ik blijf een voetbaltrainer. Natuurlijk heb ik een bepaalde expertise met analyse en statistieken, maar dat zijn enkel middelen om ons doel te bereiken. Dat draait om 5 à 10% van de zaken die belangrijk zijn in een voetbalclub.”

Met een pak spelers einde contract wordt het alvast niet makkelijk werken. “Ik heb al met enkele spelers gepraat, en als zij willen bijtekenen, ben ik blij dat ze blijven. Ik wil op de eerste training enkel spelers zien die er klaar voor zijn. Natuurlijk hebben we bepaalde profielen nodig om de kern te verjongen en het voetbal te brengen dat ik wil brengen. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.”

Blijft enkel nog het diploma: Still beschikt nog niet over een Pro License-diploma én moet zijn examen UEFA A nog afleggen. “Dat examen is voor de komende weken, en de lessen van de Pro License beginnen ook binnenkort. Administratief geeft dit geen enkel probleem.”