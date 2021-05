Jordi Condom (ex-Eupen) moet Seraing doen schitteren in de Jupiler Pro League

Seraing gaat Jordi Condom aanstellen als nieuwe trainer voor volgend seizoen. De club die recent promoveerde naar de Jupiler Pro League moest afscheid nemen van Emilio Ferrera, die naar de jeugd van AA Gent trekt, maar vond dus relatief snel een vervanger.

De 51-jarige Condom kennen we natuurlijk van bij Eupen. De Spanjaard begon, na een periode van tien jaar bij de jeugd van FC Barcelona, als assistent bij de Panda’s. Van 2015 tot 2017 leidde hij Eupen 103 keer als hoofdtrainer. Daarna was hij even actief bij Roeselare, alvorens assist te worden bij het Qatarese Al-Arabi en dan sportief manager te worden bij Eupen.

Maar na die laatste functie twee jaar lang te hebben uitgeoefend,wilde Condom liever terug een nieuwe uitdaging als coach.