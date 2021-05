Dit dorp werd in nog geen 3 minuten tijd verdeeld in graaiers en niet-graaiers: “Ik wéét dat zij veel geld gepakt hebben”

Zedelgem -

“Oevele èje gie gepakt?” Geen vraag die acht jaar geleden meer werd gesteld dan deze in het West-Vlaamse Zedelgem. 22.000 bewoners groot, verdeeld over vier deelgemeenten en door enkele drukke ­gewestwegen. En sinds 2013 ook in twee kampen: de graaiers en de niet-graaiers. 20 april 2013 is nog steeds het meestbesproken taboe van Zedelgem. “Wie toen eerlijk was, praat erover. De rest zwijgt het liefst.”